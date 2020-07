Coronavirus, positivi i primi test sul vaccino in Australia

Sono positivi i primi test sul vaccino contro il coronavirus in Australia. Il vaccino è stato realizzato dall’Università Flinders di Adelaide, uno dei primi sviluppati nella regione ed il primo a superare la fase 1. Questo mese il vaccino è stato somministrato a 40 volontari sani, nessuno dei quali ha avuto effetti collaterali. Non è stata resa nota l’età media dei volontari, che rimane bassa per ora, con anziani, bambini e malati di tumori che per ora sono rimasti fuori dalla fase 1.

“I dati preliminari mostrano che non vi sono significativi effetti collaterali nei volontari a cui è somministrato il vaccino”, queste le parole che arrivano dalla ditta di biotecnologie Vaxine, che dovrebbe produrre il vaccino.

La fase 2 prevederà una base di volontari più ampia, di circa 500 persone ed è prevista per il mese di settembre. Mentre la fase 3 dovrebbe avere circa 50 mila volontari.