Crollo del Pil nel secondo trimestre: -12,4%. Ai minimi dal 1995

Il Pil italiano ha subito una perdita notevole per quanto riguarda il secondo trimestre 2020, con un -12,4%, il valore più basso dal 1995, quando è iniziata la serie storica. Il calo del 12,4% fa riferimento al confronto con il primo trimestre 2020, quando era già stato accertato un calo di quasi 5 punti percentuali. In termini tendenziali il Pil è calato del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’Istat comunica che si tratta di dati preliminari, ma il crollo è “senza precedenti” a causa dell’epidemia da coronavirus e le misure di lockdown adottate.

Nella giornata di ieri erano arrivati i risultati negativi da Stati Uniti (-32,9%) e Germania (-10%), che avevano mandato in profondo rosso le borse europee. Negativi anche i dati sul mondo del lavoro, con 600 mila posti di lavoro persi da febbraio 2020, come confermato dall’Istat ieri, con la disoccupazione in salita all’8,8%.

Record negativo per la Spagna: -18%

Non va meglio agli altri Paesi europei più colpiti da Covid-19 e che hanno effettuato un lockdown diffuso, come Francia e Spagna. In Francia il secondo trimestre ha visto un calo del 13,8% rispetto al primo trimestre 2020, quando si era già avuto un calo del 5,9%.

Ancora peggio la situazione in Spagna, con un crollo del Pil del 18,5% rispetto al primo trimestre, mentre il dato tendenziale riferito al 2019 è del -22,1%.