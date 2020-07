Disney annuncia l’uscita di “Luca” per il 2021

Il nuovo film della Disney Pixar uscirà nel 2021 e si intitolerà “Luca”. L’annuncio è stato dato dalla stessa casa cinematografica, con una storia ambientata in Italia, per la prima volta per un film Disney Pixar, anche se molti dettagli non sono stati svelati.

Secondo le prime anticipazioni il protagonista potrebbe essere un ragazzo con delle avventure da passare con i suoi nuovi amici, questa la spiegazione data dalla Disney sul post ufficiale su Facebook, dove si conferma la riviera ligure come location.

Questo nuovo film sarà prodotto da Andrea Warren, con la partecipazione di Enrico Casarosa, che ha già preso parte ad altri film Pixar di successo, come Cars, Ratatouille e Up. Casarosa ha già diretto un cortometraggio ufficiale per la Pixar, “La Luna”, che anticipava “Brave”. Sarà affiancato da Andrea Warren, che ha già preso parte in capolavori come Alla ricerca di Nemo e Wall-E.