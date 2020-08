Un turista italiano è in gravi condizioni dopo una caduta a Myrtos, a Cefalonia, dove si trovava in vacanza con moglie e 3 figli. Si tratterebbe di Marco Fiorini, 46 anni, residente a Vimodrone, come è stato comunicato dall’ambasciata italiana in Grecia.

L’uomo è stato trasferito nell’ospedale di Patrasso, dove ha ricevuto un’operazione chirurgica alla testa, che sarebbe andata bene, secondo quanto riferito dal console onorario di Cefalonia, Graziella Micheletti.