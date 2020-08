Indice Rt, i dati del 31 luglio: otto regioni sopra la soglia di 1. Lombardia a 0,96

Rispetto alla scorsa settimana, con il monitoraggio del 24 luglio sul territorio italiano sull’indice Rt, oggi si riscontra un numero di regioni “fuori norma” maggiore.

Cos’è l’Indice Rt per il Covid-19

Con l’Indice Rt si indica l’indice di trasmissibilità del coronavirus, a fronte di misure di prevenzione che sono prese per cercare di limitare il contagio su larga scala. Gli esperti hanno stimato la soglia di 1 come quella considerata “a rischio”, che consiste in un andamento incontrollato dell’epidemia, perché una persona contagiata riuscirà a contagiare più di una persona, non facendo rallentare la diffusione del Covid-19.

Per questo nei mesi scorsi nei Paesi europei si era stimato come obiettivo un indice Rt di 0,5 per far rallentare l’epidemia ed il contagio, con territori come quello tedesco che hanno imposto lockdown al superamento di quella soglia. Anche in Italia dopo il picco iniziale si è riusciti a ridurre sotto lo 0,5 la diffusione del coronavirus.

I dati del 31 luglio

I dati sono realizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, a differenza di quelli giornalieri che vengono forniti dalla Protezione Civile e sono relativi allo studio settimanale del contagio su scala nazionale. Quelli diffusi oggi 31 luglio 2020 fanno riferimento alla settimana 27-31 luglio.