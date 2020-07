Obama contro Trump: “Stop attacchi alla democrazia”

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha effettuato un discorso alla cerimonia funebre di John Lewis, leader per quanto riguarda i diritti civili. “Mentre siamo qui c’è gente che lancia gas lacrimogeni contro i manifestanti e che cerca di negare il diritto di voto”, ha dichiarato Obama, facendo riferimento alle ultime posizioni di Trump, che aveva ipotizzato un rinvio delle elezioni.

“Questa cerimonia è per celebrare John Lewis, ma John ha speso la vita per combattere gli attacchi alla democrazia in America, come quelli che vediamo oggi”, ha concluso Obama.