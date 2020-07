Open Arms, Salvini: “Decisioni condivise con Conte. Vero reato è favorire immigrazione clandestina”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a parlare del caso Open Arms, che ieri lo ha visto protagonista in Senato per il voto sull’autorizzazione a procedere al Tribunale dei Ministri di Catania. Il Senato ha concesso l’autorizzazione per il processo, che verrà effettuato nei prossimi mesi e che vede imputato Salvini per sequestro di persona.

“Il divieto di ingresso della nave spagnola era firmato anche dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta”, queste le parole di Salvini, durante un suo intervento sulla tv 7 Gold. Stessa posizione che aveva tenuto anche su Facebook: “Non potranno mai arrestare le nostre idee”, aveva scritto ieri.

“Vogliono cancellare i decreti disucrezza come soluzione agli sbarchi, triplicati. Sono da ricoverare, abbiamo dei complici di trafficanti di esseri umani. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, questo sì è un reato, non il mio per sequestro di persona”, ha dichiarato Salvini. La notizia dell’accordo di governo per modificare i decreti sicurezza è di oggi, con la ministra Lamorgese che avrebbe trovato un accordo con la maggioranza.