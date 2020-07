Sondaggi elettorali Toscana: Ceccardi (Cdx) distante solo tre punti da Giani (Csx)

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali per le prossime regionali in Toscana effettuati dall’istituto Demopolis, ci sarebbe un testa a testa tra il candidato di centrosinistra, Eugenio Giani, e la candidata del centrodestra, Susanno Ceccardi. La distanza tra i due sarebbe di circa tre punti percentuali, con una percentuale di persone indecise ancora alta.

Giani avanti con il 45%

Candidato Percentuale Intervallo Eugenio Giani (CSX) 45% 42-48 Susanna Ceccardi (CDX) 42% 39-45 Irene Galletti (M5S) 7% 5-9 Tommaso Fattori (SX) 4% 2-6 Altri 2%

Il candidato del centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva ed altre liste civiche, è avanti nella rilevazione dei giorni scorsi, ma con un intervallo che va dal 42 al 48 per cento. Ceccardi è data al 42% dalla rilevazione, ma con un intervallo che va dal 39 al 45 per cento. Dunque ci sarebbe un possibile testa a testa tra Giani e Ceccardi, visto che il massimo di oggi per il centrodestra è superiore al 42% del minimo dato a Giani.

La valutazione della Giunta attuale

I cittadini toscani hanno valutato l’operato dell’attuale governatore Enrico Rossi, con una maggioranza di commenti positivi. Per il 27% l’operato è sufficiente, mentre è buono o ottimo solo per il 25% degli elettori. Bocciato per il 40% dei cittadini, una percentuale che in teoria dovrebbe confluire nel candidato di centrodestra per gran parte.