Spread Btp-Bund oggi 31 luglio: andamento stabile nonostante il crollo delle Borse

Lo spread Btp-Bund di oggi 31 luglio ha aperto in maniera stabile rispetto alla chiusura di ieri a 157 punti base. Nella giornata di ieri c’è stato un crollo della Borsa in Italia ed altri paesi europei, a causa dei dati che sono arrivati sul Pil americano e tedesco. Oggi sono attesi i dati del Pil italiano e degli altri Paesi in Europa, che potrebbero creare ulteriori problemi sui mercati.

Il rendimento dei titoli italiani a dieci anni è al ribasso, avvicinandosi all’1% e con un andamento in discesa rispetto a due settimane fa.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 156,6 -1,89% 1,014 Austria 21 -4,59% -0,342 Belgio 30,3 -2,89% -0,249 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 32,7 -3,44% -0,226 Grecia 152,7 -6,61% 1,032 Irlanda 40 -16,41% -0,153 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 103,8 0,00% 0,491 Paesi Bassi 12,8 -2,41% -0,425 Portogallo 86,1 -5,96% 0,308 Slovacchia 24 -83,92% -0,31 Slovenia 46,7 -76,53% -0,087 Spagna 85,8 -3,32% 0,306

Lo spread della Grecia è sui livelli di quello italiano, sempre su quota intorno ai 150 punti base e con un rendimento intorno all’1%. Restano negativi i rendimenti di Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi.