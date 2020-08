F1, pole di Hamilton a Silverstone. Leclerc quarto, Mercedes più veloci di un secondo su tutti

Un dominio Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. La pole position è di Lewis Hamilton, che è davanti a Valteri Bottas di tre decimi, ma il distacco con gli avversari è di oltre un secondo. Terzo Verstappen ad un secondo da Hamilton, mentre Leclerc è a un decimo dal pilota olandese, ma rischia tre posizioni per “unsafe release” su Stroll.

Male Vettel, che si vede cancellato un tempo, che lo avrebbe messo in ottava posizione, e partirà decimo domani, con una gomma di svantaggio rispetto ai primi. Un weekend difficile per il pilota tedesco, che venerdì non ha girato per problemi alla vettura.