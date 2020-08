Malore per Fontana, costretto a annullare impegni pubblici per due giorni

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha avuto un malore nella giornata di oggi e non sarà presente alla festa della Lega a Cervia, in Emilia-Romagna, dove era stato organizzato un incontro con Salvini presente.

Secondo quanto è stato riportato il governatore ha avuto un attacco di colite questa mattina, che lo ha costretto a rivedere i programmi: “Il mio fisico mi ha avvertito: Attilio prenditi dei giorni di riposo”, queste le parole del governatore su Facebook. Ha già sentito Salvini, che è in Emilia-Romagna per alcuni giorni di vacanza, come da lui stesso comunicato.

Fontana ha annunciato la presenza in Regione per la giornata di lunedì, con i medici che hanno consigliato al governatore, che soffre di diverticolite, di rinunciare ad andare in Emilia-Romagna.