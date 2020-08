Meteo, bollino rosso per il caldo in 14 città: allerta regionale

Sono stati emesse diverse allerte regionali per il caldo delle prossime ore, specialmente in alcune delle principali città del centro-Nord. Sono 14 le città che hanno emesso allerta rossa per il caldo: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. In queste città i cittadini sono invitati a prestare attenzione alle temperature elevate, che supereranno i 40 gradi, con picchi di 44-45 gradi, soprattutto nella zona Sud e nelle isole.

In Sicilia sono state emesse delle allerte per gli incendi, che potrebbero avere luogo con il caldo, con 36 gradi previsti a Palermo, con livello 3 di allerta per la giornata di domenica.