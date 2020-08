Nella notte è morto Alan Parker all’età di 76 anni, il regista britannico, autore di film famosi come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning, Saranno famosi ed Evita. Era nato nel febbraio del 1944 ed aveva avuto due nomination agli Oscar come miglior regista in “Fuga di mezzanotte”.

Aveva ricevuto due Oscar per “Saranno famosi”, uno dei suoi capolavori. Inoltre in carriera ha avuto 10 Golden Globe e 10 Oscar.