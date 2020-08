Palermo, migrante positivo scappa da Covid Hotel e poi rientra

Un migrante positivo al coronavirus, facente parte del gruppo di 33 persone che erano state portate a Palermo nella giornata di ieri per la quarantena, è fuggito questa mattina, per poi tornare al Covid Hotel San Paolo Palace nel pomeriggio. Si tratta di un uomo di origine egiziane, che è rientrato in Hotel, predisposto per la quarantena da Covid-19, solo alcune ore dopo la sua fuga.

Ora la prefettura dovrà interrogarlo per capire i suoi movimenti e se è entrato in contatto con altre persone, con il rischio di contagio.

Il Covid Hotel di Palermo è utilizzato per la quarantena dei migranti positivi, siano sintomatici o asintomatici, molti dei quali in arrivo da Lampedusa con un aereo dell’Aeronautica Militare, attrezzato per le malattie infettive. La maggior parte dei migranti era arrivata a Palermo da Porto Empedocle, con delle ambulanze dedicate al Covid-19.