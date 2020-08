Allarme maltempo al Nord Italia da domani 3 agosto, piogge e temporali anche in Toscana e Liguria

Previsto un rapido cambiamento di clima, dopo due giorni di afa torrida in tutta la penisola italiana, con un maltempo diffuso al Nord Italia, in tutte le regioni settentrionali, fino a Toscana e Liguria. Sono attese frequenti rovesci e temporali dalla giornata di domani 3 agosto, con maltempo che arriverà anche in alcune regioni del centro Italia.

Secondo gli esperti ci saranno forti grandinate e raffiche di vento, con allerta arancione in Lombardia ed Emilia-Romagna. Allerta gialla nelle regioni Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana.

Temperature in calo

Sono in netto calo le temperature in Italia nella zona Prealpi e Nord Est, con massime diffuse intorno ai 27 e 31 gradi. Nei giorni scorsi erano stati raggiunti anche i 44 gradi, mentre nelle regioni del Nord Italia sono attese massime anche di 24 gradi.