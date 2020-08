Coronavirus nel mondo, superati i 18 milioni di casi positivi

Sono stati superati i 18 milioni di casi positivi in tutto il mondo, con 688 mila morti. Il numero di vittime si è innalzato nelle ultime settimane, con 65 mila persone in terapia intensiva. Negli Stati Uniti si sono registrati 4,7 milioni di casi dall’inizio dell’epidemia, mentre in Brasile sono 2,7 milioni i contagiati con 93 mila morti.

Aumento dei casi in Sudafrica, che raggiunge i 500 mila casi positivi, con 8 mila vittime. In Spagna aumento dei positivi, con 335 mila contagiati da Covid-19.