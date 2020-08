F1, Hamilton vince su tre ruote. Verstappen secondo, Leclerc terzo

Una gara ravvivata nel finale dal cedimento dell’anteriore sinistra per le Mercedes, che non ha causato però la perdita della vittoria per Lewis Hamilton, che è riusciuto a raggiungere la bandiera a scacchi su tre ruote. Male la strategia per la Red Bull, che ha voluto effettuare un pit stop al penultimo giro con Verstappen, buttando la possibilità di vincere la gara.

Buona la gara di Leclerc, finito sul podio sfruttando l’uscita di scena di Valteri Bottas. Quarta posizione per Ricciardo, che ha superato all’ultimo giro Lando Norris, con anche la McLaren che ha avuto un problema all’anteriore sinistra con Carlos Sainz.