Il nuovo film “Tenet” di Christopher Nolan uscirà il 26 agosto

C’è una data di uscita ufficiale per il nuovo film di Christopher Nolan, che ha festeggiato i suoi 50 anni lo scorso 30 luglio, “Tenet”, fissata per il 26 agosto in Italia. La produzione ha deciso di anticipare la data di uscita in Italia anche rispetto agli Stati Uniti, dove ci sono ancora molti contagi in varie zone.

Inoltre il film sarà distribuito in 70 Paesi, come Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Russia, Spagna e Regno Unito. Inizialmente il film “Tenet” doveva uscire il 17 luglio scorso in tutto il mondo, ma a causa del coronavirus è stata posticipata la data di uscita. Sono dieci anni dall’uscita di Inception, un altro capolavoro di Christopher Nolan. Questa è la terza volta che la data di uscita è stata spostata, prima al 31 luglio, poi al 12 agosto ed ora al 26 agosto.