Migranti, la Francia aiuterà l’Italia sulla gestione dei ricollocamenti

La Francia prenderà parte attiva nella gestione dei ricollocamenti dei migranti in arrivo da diverse terre del Nord Africa, in particolare dalla Tunisia, come spiegato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che nei giorni scorsi si è recata nella capitale tunisina.

Ne ha dato conferma il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, dopo aver incontrato la ministra dell’Interno italiana ed aver dato il supporto per gli sbarchi. “La solidarietà europea sul tema immigrazione non è più un’opzione, ma una necessità. I problemi dell’Italia sono dell’Europa intera”, queste le parole del ministro dell’Interno francese.