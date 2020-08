Sondaggi politici elettorali oggi 2 agosto: 75% di italiani chiedono lo stop degli sbarchi

Secondo i sondaggi politici elettorali realizzati dall’istituto Termometro Politico alla fine di luglio, gran parte degli italiani vorrebbe lo stop degli sbarchi dalla Tunisia.

Nelle ultime settimane sono aumentati in modo esponenziale gli sbarchi dalla Tunisia, che è diventata un nuovo problema, mentre gli arrivi dalla Libia non sono aumentato rispetto ai numeri del mese scorso. I numeri che affollano gli hotspot degli ultimi giorni, con fughe di migranti dai centri di accoglienza al collasso, sono dovuti principalmente a persone di origine tunisina.

Solo il 20% vorrebbe accoglienza con tamponi

Il dato che emerge dal sondaggio politico è notevole, visto che le prime tre risposte sono comunque da considerarsi negative nei confronti degli ultimi sbarchi dalla Tunisia, mentre il 13,5% comunque non vede in maniera negativa gli arrivi dei mesi scorsi dalla Libia. Solo il 20,5% degli italiani afferma che è possibile accogliere tutte le persone in arrivo, con annesso test anti-coronavirus. Il 54% è netto nella risposta, mostrando un atteggiamento negativo anche con gli sbarchi dalla Libia, che non sono comunque aumentati negli ultimi mesi.

Sommando il 54%, il 7,5% ed il 13,5% si arriva al 75% di persone che mostrano un parere negativo sugli sbarchi in arrivo negli ultimi giorni, con il 4,5% che non si esprime sulla questione.