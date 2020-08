Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 3 agosto: calano nuovi casi, ma meno di 25 mila tamponi

I dati sul coronavirus in Italia di oggi 3 agosto sono forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento dei casi da Covid-19, con un numero di tamponi effettuati altalenante e non sulle medie del mese di aprile. Qui i dati sul coronavirus in Italia di ieri 2 agosto.

Oggi c’è stato un calo dei nuovi casi, con 159 nuovi positivi, a fronte però di un netto calo, dovuto probabilmente ancora ai dati del weekend, del numero dei test, che si dimezzano e sono meno di 25 mila.

Bollettino Protezione Civile 3 agosto

I dati sul Covid-19: