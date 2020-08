Coronavirus nel mondo, aumentano i casi positivi in tutti i Paesi

Sono in aumento i casi positivi da coronavirus in tutto il mondo, dopo aver superato i 18 milioni di casi positivi nelle ultime ore. Negli Stati Uniti sono quasi 5 milioni i contagiati da Covid-19 con 158 mila morti. In Brasile sono 2,7 milioni i positivi con 94 mila morti.

Aumento dei casi anche in Sudafrica, che arriva a 511 mila casi e 8,3 mila morti. In Spagna sono 335 mila i contagiati, con 28 mila vittime.