Miglior condizionatore portatile 2020, Air Breeze è veramente il più economico?

Con l’arrivo della stagione estiva, è aumentato anche l’interesse sui vari condizionatori in commercio, specialmente con il bonus 2020 destinato a chi deve ristrutturare casa (qui alcuni modelli di climatizzatori fissi a confronto).

Air Breeze: il condizionatore portatile più pubblicizzato

Anche grazie alla molta pubblicità che è stata portata avanti negli ultimi mesi nelle reti televisive, Air Breeze è molto amato dagli utenti che comprano online, con un prezzo competitivo rispetto ai suoi concorrenti. Ma è veramente il miglior condizionatore portatile per rapporto qualità/prezzo?

Come qualità i marchi leader del settore hanno un qualcosa in più, tra i quali ci sono De Longhi, Olimpia Splendid e ARGO, che forniscono degli ottimi prodotti. Per chi cerca qualcosa di duraturo nel tempo, forse questi marchi forniscono una maggiore resa, nonostante un costo leggermente superiore.

I migliori condizionatori portatili

Ogni marchio ha il suo prodotto di punta nel settore dei condizionatori portatili, con i prezzi che vanno dai 150 euro per la marca più sconosciuta ai 400 euro del prodotto top di gamma.

Olimpia Splendid Dolceclima

Il condizionatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima è uno dei più venduti su Amazon, specialmente in questo periodo con un’offerta del 20% sul costo di listino. Il risparmio rispetto al sito ufficiale dell’azienda è notevole, con un prezzo che può variare a seconda dei BTU scelti. Ci sono tre modelli da 8.000 BTU, 9.000 BTU e 10.000 BTU.

Utilizza un gas refrigerante naturale r290, con funzioni di deumidificazione, raffreddamento e ventilazione. Non ha la funzione di riscaldamento, come spesso accade per questa fascia di prezzo.

IN OFFERTA Olimpia Splendid 01914 Dolceclima Compact 9 P Climatizzatore Portatile, 9.000 BTU/h, 2.34 kW, Natural Gas R290, Design Prodotto in Italia Climatizzatore portatile in classe a, compatto (70 cm di altezza e 35 cm di larghezza) e a basso impatto ambientale

Capacità di refrigerazione: 9.000 btu/h

Con gas refrigerante naturale r290 per il minimo impatto sul riscaldamento globale (gwp = 3)

Senza tanica: la condensa viene scaricata attraverso il tubo in dotazione

Display touch e telecomando per impostare facilmente tutte le funzioni: ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, auto, sleep, turbo, timer, standby

De Longhi PAC N77 ECO Pinguino

Uno dei marchi più conosciuti nel mondo dei condizionatori portatili, per il suo ottimo rapporto di qualità-prezzo, con questo modello che ha uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Ottimo anche il risparmio energetico, con la classe energetica A, che fornisce un consumo ridotto per un lungo utilizzo.

Funzioni di ventilazione, deumidificazione e raffreddamento per questo Pinguino De Longhi, che ha il gas refrigerante R290, con una potenza massima di 8.200 BTU. Presente anche il timer per lo spegnimento automatico.

IN OFFERTA De'Longhi PAC N77 ECO Climatizzatore Portatile Pinguino, 2100 W, 62 Decibel, plastica, bianco RINFRESCA LA TUA CASA CON PINGUINO DE’LONGHI, grazie alla classe di efficienza energetica A, avrai un connubio perfetto tra tecnologia e bassi consumi

LIBERA INSTALLAZIONE e completamente portatile dotato di maniglie e rotelle per un facile trasporto

FACILE DA USARE: con termostato ambiente per offrire sempre la giusta temperatura e dotato di telecomando per controllo a distanza.

DISPLAY frontale con PANNELLO COMANDI SENSOR TOUCH con tasti a sfioramento

VERSATILE: Il pinguino offre 3 diverse velocità di ventilazione, la funzione di sola ventilazione per far circolare l’aria e di sola deumidificazione per le stagioni umide.

Pro Breeze Condizionatore Portatile 4 in 1

Questo è il modello da 7.000 BTU, che è più economico dello stesso modello da 9.000 BTU dalla stessa struttura. Questo quantitativo di BTU è comunque sufficiente per una stanza di dimensioni standard, per portarla a 15 gradi. La classe di efficienza energetica è A, con il gas refrigerante R290 come i suoi prodotti concorrenti.

Come sottolineato anche dal nome, ha quattro funzionalità base, tra cui ventilazione, deumidificazione, raffreddamento e risparmio energetico. Ha il timer per lo spegnimento automatico da 24 ore.

IN OFFERTA Pro Breeze Condizionatore Portatile 4 in 1 7000 BTU con Telecomando, Timer 24h e Kit di Ventilazione a Doppia Finestra Incluso. Classe di Efficienza Energetica A POTENTE RAFFREDDAMENTO: Questo condizionatore d'aria 7000 BTU fornisce un raffreddamento forte ed efficace fino a 15°C in case, soggiorni, camere da letto e uffici di piccole, medie e grandi dimensioni.

DISPLAY DIGITALE E CONTROLLO REMOTO: Il display LED digitale e il telecomando wireless facili da usare consentono di avere il pieno controllo di tutte le modalità operative tra cui auto, raffreddamento e sospensione, nonché il timer on / off incorporato 24 ore e il termostato regolabile con controllo della temperatura (in °C e °F).

EFFICIENTE ENERGETICO: Questa unità AC vanta un grado di efficienza energetica di Classe A per garantire la temperatura fredda durante il caldo estivo convenientemente. Utilizza anche un refrigerante R290 che è fino a 690 volte più ecologico dei gas tradizionali per il condizionamento dell'aria. La modalità sleep avanzata ti mantiene fresco mentre riduce il consumo energetico durante la notte.

KIT PER FINESTRE INCLUSI: Abbiamo incluso due kit di ventilazione delle finestre facili da installare con la nostra unità AC per adattarsi a finestre scorrevoli o battenti usando le istruzioni passo passo fornite. Il suo design salvaspazio garantisce anche una minima intrusione.

CARATTERISTICHE 4-IN-1: Questa unità portatile di climatizzazione dispone di 4 modalità di funzionamento multiuso tra cui le modalità automatica, raffreddamento ad aria, deumidificazione, solo ventola e risparmio energetico. Utilizzare la modalità di oscillazione automatica per dirigere il flusso d'aria attraverso un'ampia o in una direzione precisa.

ARGO Relax Style

Un altro marchio molto rinomato del settore è ARGO, che in questa versione ha una potenza di 10.000 BTU, quindi molto performante a parità o quasi di prezzo. Consente dunque un funzionamento e raffreddamento migliore nelle grandi stanze e soggiorno.

Le modalità sono tre: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione. Presente il timer automatico di spegnimento fino a 24 ore. Facilmente spostabile grazie alle rotelle di cui dispone.

IN OFFERTA ARGO Relax Style, Climatizzatore Portatile 10000 btu/h, 2.6 Kw, Gas Naturale R290, Ottimo per Ambienti di 30 mq Climatizzatore portatile, classe energetica a, 3 modalità: raffrescamento, ventilazione, deumidificazione e 3 velocità di ventilazione + auto

Alette mandata aria motorizzate orientabili in orizzontale e verticale, oscillazione automatica, dotato di telecomando multifunzione con display LED

Questo portatile è dotato di timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24 ore) e funzioni sleep, memory e auto diagnosi

Ottima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia; ha anche un filtro dell'aria facilmente removibile per l pulizia

Oltre al telecomando, sono inclusi: tubo flessibile, adattatore per finestra e kit per installazione fissa a vetro; dimensioni: 80.5 x 36.2 x 30.6 cm peso 28kg

Electrolux ChillFlex Pro 11 A+

Il modello più costoso tra quelli presentati, ma anche il più potente e quello dalla migliore efficienza energetica, con classe A+, che consente un risparmio per i lunghi utilizzi. Il prezzo è più alto rispetto agli altri modelli, anche per la non presenza di offerte al momento della stesura dell’articolo, a differenza degli altri modelli, che avevano sconti dal 20 al 40 per cento.

Dispone di una potenza di 11.000 BTU, che consente di essere adatto alle grandi stanze e soggiorno senza particolari problemi di raffreddamento.

Confronto condizionatori portatili 2020

Ecco la tabella riepilogativa, con la nostra scelta che va ad Olimpia Splendid Dolceclima, il modello dal migliore rapporto qualità-prezzo, nonché il numero maggiore di recensioni positive su Amazon e il più venduto online. Non ha la potenza Electrolux, ma per una casa di dimensioni normali riesce a raffreddare l’ambiente senza problemi.