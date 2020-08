Migranti, Conte: “Non tollereremo ingressi irregolari. Aumentare i rimpatri”

Il premier Conte ha parlato dell’emergenza migranti, che in queste settimane ha preso piede nelle coste meridionali dell’Italia, con arrivi principalmente dalla Tunisia. “Non permeteremo che in Italia si entri in modo irregolare, non possiamo vanificare i sacrifici fatti per la crisi Covid”, questa la posizione del presidente del Consiglio, che ha parlato alla stampa da Cerignola, in provincia di Foggia.

Conte rimane sulla stessa linea del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che nei giorni scorsi avevano evidenziato l’emergenza arrivi, con la visita diplomatica in Tunisia, che si trova nel pieno di un cambio di governo, il quale potrebbe aver influito nell’aumento delle partenze.

“Dobbiamo essere duri ed inflessibili. L’ho scritto anche al presidente della Tunisia, sono contento abbia fatto visita ai porti. Bisogna intensificare i rimpatri”, questa la posizione di Conte.

Nella notte sono stati registrati cinque nuovi sbarchi, con circa 150 migranti arrivati sull’isola di Lampedusa. Il sindaco della città nei giorni scorsi aveva chiuso l’hotspot, che era sovradimensionato per capienza.