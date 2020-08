Ponte Genova San Giorgio, oggi l’inaugurazione di Mattarella

Oggi sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova San Giorgio, come è stato ridenominato nelle ultime settimane, con il passaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono passati meno di due anni dal crollo del ponte Morandi, con le 43 vittime del 14 agosto 2018.

Le celebrazioni inizieranno alle 18.30, alla quale sarà presente anche il premier Conte, oltre al sindaco e commissario Marco Bucci, ma c’è l’incognita maltempo, che potrebbe cambiare i piani. Nelle ultime settimane si sono effettuati tutti i test e collaudi del caso, che hanno dato esito positivo.

Il ponte sarà riconsegnato al concessionario, cioè Autostrade per l’Italia, nonostante le polemiche delle ultime settimane, con l’entrata di Cdp in società, per ora in standby ed in attesa di un’operazione di mercato.