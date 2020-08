Sconto per chi paga con la carta: stanziati due miliardi di euro

Lo sconto per i pagamenti con la carta è in arrivo, con due miliardi di euro stanziati per aiutare in primis bar e ristoranti, ma anche il settore dell’abbigliamento e degli elettrodomestici. Questo potrebbe dare slancio alla ripresa economica in piena crisi Covid-19, con una misura che era già stata presa nella legge di Bilancio per incentivare l’utilizzo delle carte di credito al posto dei contanti.

Si utilizzerà il nuovo spazio da 25 miliardi per il decreto Agosto per poter dare degli incentivi a chi paga con la carta di credito. Il testo è atteso per la giornata di giovedì, prevederà misure per il lavoro e per il fisco, con lo stop fino a novembre delle cartelle esattoriali.

Cosa prevede lo sconto per le carte e del pos

Inizialmente si pensava ad un “bonus Befana” nel 2021, come era stato inserito nella legge di Bilancio, ma l’emergenza Covid-19 ha fatto saltare tutti i piani. Ora si pensa ad un rimborso sulla spesa sostenuta, da attribuire direttamente al cliente sul suo conto.