SpaceX, il ritorno della Crew Dragon è un successo

Un successo il ritorno della Crew Dragon di SpaceX, ammarata nel Golfo del Messico quando in Italia erano le 20.48, in Florida. A bordo erano presenti i due astronauti Bob Behnken e Doug Hurley, che erano partiti lo scorso 30 maggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. I due astronauti sono stati portati al centro spaziale di Houston, saliti a bordo della prima navicella privata, realizzata da SpaceX con la collaborazione della Nasa, per andare all’Iss.

Ci saranno altre missioni test, il prossimo 20 settembre ed il 30 marzo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha festeggiato il rientro della navicella su Twitter: “Il primo ammaraggio completo in 45 anni”, ha dichiarato.