Coronavirus nel mondo, raggiunti i 18 milioni e mezzo di positivi

Sono stati raggiunti i 18 milioni e mezzo di casi da coronavirus nel mondo, con 700 mila morti dall’inizio dell’epidemia. Negli Stati Uniti sono quasi 5 milioni le persone contagiate, con 158 mila vittime. In Brasile sono quasi 100 mila le vittime, con 2,7 milioni di positivi.

Aumento dei casi in America Latina e Spagna, che è arrivata a 344 mila positivi, in aumento rispetto alle scorse settimane. Regno Unito ed Italia restano i Paesi in Europa con più morti, con l’Italia che ha oltre 35 mila vittime dall’inizio della pandemia.