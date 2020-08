Libano, enorme esplosione a Beirut: coinvolto deposito di fuochi d’artificio

Un’enorme esplosione ha avuto luogo nella città di Beirut, la capitale del Libano. Al momento non sono state rese note le cause dell’esplosione, ma dalle immagini che sono circolate online si vede un palazzo intero esplodere e i detriti spazzati via per un raggio di chilometri. La gravità dell’esplosione è evidente da quanto riportato sui social network dai residenti.

Secondo l’agenzia Al Arabiya le esplosioni sarebbero state due, una vicino il porto ed una in città, ma ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Per ora non c’è un bilancio di vittime o feriti.

AGGIORNAMENTO

Sembra che sia un deposito di fuochi d’artificio ad essere esploso. In alcuni video postati sui social, infatti, si vedono chiaramente le luci dei fuochi all’interno della struttura, per poi arrivare all’esplosione pochi secondi dopo.