Miglior climatizzatore senza unità esterna 2020, prezzi e confronto dei modelli

Con l’arrivo dell’estate sono iniziati gli acquisti dei climatizzatori, con un boom delle vendite per quelli senza unità esterna, più pratici e di dimensioni ridotti rispetto ad un climatizzatore standard. Il costo è più elevato, ma spesso il prezzo superiore si bilancia con il risparmio dai lavori da non effettuare per mettere l’unità fissa esterna.

Un climatizzatore senza unità esterna, infatti, ha bisogno solo di un tubo di dimensioni ridotte per prendere l’aria dall’esterno. Nessuna struttura da avere su finestre e balconi e questo è parte del successo di questa tipologia di climatizzatori. Inoltre con le offerte post-Covid per il rilancio dei consumi molte persone stanno utilizzando il Bonus 2020 per le ristrutturazioni, che prevede in alcuni casi anche i costi di climatizzazione, se inseriti in lavori generali per il miglioramento della classe energetica (qui un articolo a riguardo).

Quali parametri guardare per l’acquisto di un climatizzatore?

Oltre alla presenza o meno di un’unità esterna da installare, con dei costi quindi da mettere in conto oltre al prezzo del climatizzatore, ci sono delle caratteristiche tecniche per la scelta di un climatizzatore. Si parte dai BTU, che sono una sorta di catalogazione di potenza che ogni climatizzatore in commercio ha, alla classe energetica, che andrà ad impattare sui costi in energia elettrica.

Il rumore è uno dei “malus” di un climatizzatore senza unità esterna, si tratta infatti di elettrodomestrici più rumorosi rispetto ai classici con unità fissa, visto che il meccanismo di ventilazione è tutto all’interno della stessa struttura. Non sono comunque rumori di grande entità, molto dipende dalla posizione che si sceglie per il climatizzatore senza unità esterna.

Cosa sono i BTU?

I BTU misurano la potenza del climatizzatore e servono per capire quale climatizzatore scegliere in base ai metri quadri da raffreddare. Una piccola stanza avrà bisogno di meno BTU, mentre un soggiorno avrà bisogno di una potenza maggiore. Un numero più elevato di BTU equivale a più potenza, ed anche ad un maggior consumo.

Ecco una tabella di orientamento per capire quanti BTU servono per rinfrescare una stanza. C’è da considerare che questi valori sono da considerarsi anche per gli uffici, visto e considerato che è difficile avere spazi da 90 metri quadri in un’abitazione.

Metri Quadri BTU 30 7000 40 9000 50 12000 60 15000 70 16000 80 18000 90 20000

Inoltre c’è da considerare un altro paio di fattori: il numero di persone nella stanza e l’esposizione solare. Una stanza frequentata da tante persone avrà bisogno di maggiore potenza, come anche una stanza dove batte il sole.

Classe energetica dei climatizzatori

Le classi energetiche dei climatizzatori solitamente si equivalgono, visto che la gran parte dei dispositivi in commercio ha una classe energetica A, con alcune eccezioni di climatizzatori A+, quindi più efficienti.

Gas Refrigerante

Negli ultimi anni si sono sviluppati nuove tipologie di gas refrigerante, con oggi i migliori modelli di climatizzatori che hanno quello denominato R410A, che va a sostituire il vecchio R32. Sono entrambi di ultima generazione, ma con l’R410A che è composto per la metà da R32 e per la seconda metà da R125.

Sono classificati per “nocività” ambientale con il parametro “Global Warming Potential”, che indica il contributo all’effetto serra se liberato nell’aria. Il gas considerato migliore è l’R32, che ha un minor impatto nel consumo energetico.

Cos’è un climatizzatore Inverter?

Un altro parametro da considerare è l’inverter, che non tutti i climatizzatori hanno. Alcuni infatti sono dotati di una classica alimentazione on/off. Ma cosa è nello specifico un inverter?

C’è da differenziare la corrente continua e quella alternata, che hanno caratteristiche elettriche diverse. L’inverter consente di trasformare la corrente continua in alternata.

Un climatizzatore tradizionale funziona con potenza erogata costante, regolando la temperatura dell’ambiente accendendo e spegnendo il compressore. Il climatizzatore inverter consente di avere una potenza variabile, e questo permette al dispositivo di adattarsi meglio alla temperatura ambiente per arrivare a quella desiderata.

Di conseguenza un climatizzatore inverter manterrà una temperatura più costante, oltre a consumare meno energia elettrica.

I migliori climatizzatori senza unità esterna – Classifica

Di seguito i migliori modelli di climatizzatore senza motore esterno scelti tra i marchi più popolari ed affidabili in commercio.

Olimpia Splendid 01494

Questo modello ha le funzionalità di raffreddamento e riscaldamento, con delle potenze leggermente differenti: 2.7 kW in raffreddamento e 2.5 kW in riscaldamento. La classe energetica di questo climatizzatore è A, quindi in linea con lo standard attualmente in commercio.

Il climatizzatore Olimpia Splendid 01494 ha diverse funzionalità, tra cui raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione.

IN OFFERTA Olimpia Splendid 01494 Climatizzatore Fisso Senza Unità Esterna Unico Smart 12 HP Caldo Freddo, Wi-Fi Ready, Bianco, 2.7 KW Capacita nominale: 2.7 kW in raffreddamento e 2.5 kW in riscaldamento / Classe a

Installazione a parete in alto o in basso

senza unita esterna: all'esterno dell'edificio si vedono solo due griglie per l'aspirazione e l'espulsione dell'aria

Pressione sonora alla minima velocita solo 33 dB (A)

Telecomando e App Olimpia Splendid Unico per controllo con smartphone (kit Unico Wi-Fi B1015 acquistabile separatamente)

Olimpia Splendid Unico Pro Inverter

Questo modello sempre di Olimpia Splendid ha un costo maggiore, ma ha delle caratteristiche più performanti e con una classe energetica migliore (A+) rispetto a quello precedente. Il prezzo di questo climatizzatore unico senza unità esterna è quasi il doppio del modello 01494, che è in sconto al momento rispetto a Unico Pro Inverter.

La potenza in raffreddamento è di 3.5 kW, mentre quella in riscaldamento è di 3.0 kW. Presente un display touch retroilluminato per i comandi. Il gas refrigentante usato è R410A.

Climatizzatore UNICO PRO INVERTER 12 HP A+ WiFi caldo freddo senza unità esterna UNICO PRO INVERTER 12 HP A+ Il climatizzatore fisso senza unità esterna più efficiente di sempre in classe energetica A+.

Sintesi raffinata di tecnologia innovativa e design grazie alla potenza in raffreddamento fino a 3,4 kW e alle moderne forme Made in Italy.

Silent mode, display touch e controllo da remoto, con telecomando o smartphone, rendono ideale la tua esperienza di comfort.

Nuovo Telecomando “full digital” grazie al quale è possibiel attivare da remoto, funzioni quali “deumidifi cazione”, “silent mode”, “sleep”, sola ventilazione.

Argo Apollo 12 HP

Il climatizzatore Argo Apollo senza unità esterna ha un prezzo competitivo. Ha un elevato quantitativo di BTU, 12.000, che permettono un utilizzo anche in stanze grandi, con una potenza in raffreddamento di 2.35 kW. Il gas refrigerante utilizzato è R32. Presente la modalità “Inverter” e quella riscaldamento con pompa di calore.

FINTEK Oslo 4.0

Un marchio (FINTEK) non molto commercializzato ma molto popolare negli ultimi anni, con recensioni positive da parte degli utenti che lo hanno acquistato. Il design è moderno, mentre le caratteristiche del climatizzatore sono a livello top di gamma.

Si tratta del climatizzatore senza unità esterna più potente tra quelli visti finora, con 4.2 kW in raffreddamento e 3.4 kW in riscaldamento. I BTU in raffreddamento sono 12.000. Si tratta di un modello molto compatto, con solo 24 cm di spessore, che lo rende ottimo anche per gli uffici e hotel.

Fanair-Fantini Cosmi X-UNITED-A 8000 BTU

Questo modello è uno tra i più economici in commercio, anche grazie ai BTU ridotti ed ai bassi consumi che lo rendono un prodotto di fascia media. La classe energetica per il raffreddamento e riscaldamento è A. La garanzia è di 2 anni + 6 anni.

Risulta dal design elegante ed uno spessore inferiore a 20 cm. L’installazione è immediata, con due fori da effettuare per la presa dell’aria.

Climatizzatore 8000 Btu/h Senza Unità Esterna-Condizionatore Monoblocco Fanair-Fantini Cosmi Climatizzatore condizionatore INVERTER

Pompa di calore classe A/A

Alta resa e bassi consumi

Garanzia 2+6 anni

Ampia gamma di Climatizzatori portatili e senza unità esterna

Innova 2.0 10 HP

Questo modello di Innova ha nelle sue caratteristiche migliori il prezzo competitivo a fronte di una classe di risparmio energetico superiore rispetto alla concorrenza (A+).

Il valore dei BTU è di 10.000, che consente di rinfrescare anche grandi stanze e lo rende ottimale anche per uffici ed hotel.

Confronto Climatizzatori senza unità esterna

La tabella che riassume i vari modelli di climatizzatori senza unità esterna, con la scelta conclusiva che va per l’Olimpia Splendid 01494, un modello che non ha le caratteristiche superiori al resto dei climatizzatori, ma con un rapporto qualità-prezzo migliore.