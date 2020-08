Scuola, approvate le linee guida. Mascherine non obbligatorie da 0 a 6 anni

Per quanto riguarda la scuola il ministero dell’Istruzione ha pubblicato oggi le linee guida per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021. Il testo era stato approvato alla fine di luglio, con novità anche per la scuola dell’infanzia con i bambini nella fascia da 0 a 6 anni.

Ci sono delle novità per quanto riguarda l’organizzazione della scuola per la fascia 0-6 anni, con le nrome di protezione e distanziamento secondo le nuove capienze delle scuole. Alcuni asili nido avevano lanciato l’allarme chiusura per settembre, a causa degli edifici preposti per l’attività educativa.

Ci dovrà essere una diversa disposizione degli arredi, per evitare l’intersezione all’interno della giornata di gruppi diversi. I giocattoli ed il materiale didattico dovranno essere assegnati in maniera esclusiva a i gruppi distinti.

In queste settimane molte famiglie stanno già comprando i nuovi libri scolastici tramite Amazon per l’anno scolastico 2020/2021. Le rassicurazioni del governo hanno convinto molti cittadini a prepararsi per il nuovo anno scolastico.