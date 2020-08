Sondaggi politici elettorali oggi 4 agosto: torna a salire la Lega, calo del PD

I sondaggi politici elettorali di oggi realizzati dall’istituto SWG per il Tg La7 mostrano come Lega e Movimento 5 Stelle siano in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni del 27 luglio.

Lega al 26,5 per cento

La Lega è al 26,5% dei consensi elettorali, in aumento rispetto alla scorsa settimana. Il Partito Democratico perde due decimali e scende al 19,6%, mentre il M5S sale di quasi mezzo punto percentuale e torna vicino al PD. Sale anche Fratelli d’Italia, con tre decimali guadagnati dalla scorsa settimana, si attesta al 14,2%.

Forza Italia e Sinistra Italiana perdono due decimali rispetto alla scorsa settimana, mentre Azione e Italia Viva sono in salita, con il partito di Calenda al 3,3%. Stabili i Verdi, mentre perde terreno Più Europa, in calo di tre decimali.