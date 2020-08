Spagna, scandalo evasione fiscale per il re Juan Carlos: esiliato

Il re emerito Juan Carlos di Borbone ha abbandonato la Spagna. Per 39 anni è stato il sovrano del Paese, con la successione al figlio Felipe VI, che ha annunciato egli stesso la notizia dell’esilio del padre.

Alla base della decisione ci sarebbero degli scandali giudiziari, con il governo di Pedro Sanchez che aveva già chiesto di prendere provvedimenti, con ipotesi di allontanare il re emerito alla periferia di Madrid. Ci sarebbe un’inchiesta sui conti in Svizzera del Tribunale supremo spagnolo, con delle società offshore nelle quali Juan Carlos avrebbe depositato tangenti, come quella da 100 milioni di dollari ricevuta dall’ex re Abdallah dell’Arabia Saudita, per la mediazione sull’assegnazione ad imprese spagnole di un appalto ferroviario tra La Mecca e Medina.

Alcuni mesi fa il re di Spagna Felipe VI aveva deciso di rinunciare all’eredità del padre e toglierli il sussidio dello Stato di 180 mila euro. Questo aveva lo scopo di tenere la Casa Reale fuori dallo scandalo, con l’inchiesta già iniziata.