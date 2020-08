Spread Btp-Bund oggi 4 agosto: apertura stabile a 158 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 4 agosto ha aperto in maniera stabile intorno ai 158 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è stabile sull’1,06%, sugli stessi livelli di ieri. Non ci sarebbero al momento variazioni sui mercati, in attesa anche del decreto Agosto che dovrà assegnare i 25 miliardi già stanziati dallo scostamento di bilancio a fine luglio.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 158,4 -0,88% 1,066 Austria 21,5 -2,02% -0,303 Belgio 28,9 -2,00% -0,23 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 31,4 -1,23% -0,206 Grecia 152,7 -6,61% 1,032 Irlanda 38,7 -6,40% -0,133 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 99,8 5,45% 0,484 Paesi Bassi 13 -0,65% -0,389 Portogallo 86,1 -4,62% 0,341 Slovacchia 28,9 -31,71% -0,23 Slovenia 44,8 -144,83% -0,071 Spagna 85,1 -1,92% 0,332

Lo spread della Grecia si mantiene sui 152 punti base, con il rendimento dei titoli sull’1,03%. I rendimenti di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.