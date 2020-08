Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 5 agosto: raddoppiano i nuovi positivi rispetto a ieri (+384)

I dati sul coronavirus in Italia di oggi 5 agosto 2020 sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento diffuso dei contagi su tutta la Penisola, i dati di ieri mostrano un lieve aumento dei casi, dopo che ad inizio settimana c’era stato il record minimo per numero di tamponi (24 mila) in un giorno.

Oggi tornano ad alto livello i nuovi contagi giornalieri, anche dovuto ad un maggior numero di test, mentre nei giorni scorsi si era effettuata la metà dei tamponi. Sono quasi 400 i nuovi positivi, con un aumento in tutto il territorio nazionale e che inizia ad interessare anche le Regioni del Sud Italia.

Bollettino Protezione Civile 5 agosto

I dati sul Covid-19: