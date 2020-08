Migranti, dal 10 agosto riprendono i rimpatri in Tunisia: 80 persone a settimana

Raggiunto l’accordo con la Tunisia per il rimpatrio dei tunisini, con dei voli charter che riporteranno indietro i migranti arrivati sulle coste italiane. I voli erano stati interrotti durante il lockdown, saranno due a settimana dalla capienza di 40 persone ciascuno, per un totale di 80 persone a settimana da riportare in Tunisia.

Secondo quanto comunicato dal Viminale dal 16 luglio sono già stati effettuati cinque voli di rimpatrio, con a bordo 95 tunisini. Questo si era reso necessario dopo l’aumento degli sbarchi delle ultime settimane, che avevano portato a dei problemi di gestione.

Nella giornata di ieri è arrivata la nave quarantena a Lampedusa, per riuscire a liberare l’hotspot al collasso della città.