Scuola, arrivano 40 mila docenti a tempo determinato

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato l’assunzione di 40 mila docenti in più, con anche 10 mila persone in più per il personale Ata. Ora è stata data comunicazione anche alle Regioni per quanto riguarda i nuovi posti assegnati, con ogni territorio che può sapere quanto avrà in più in organico.

Questo grazie all’ordinanza che sfrutta il miliardo aggiunto con il decreto Rilancio. Per il 50% i docenti saranno assegnati a seconda del numero di alunni sul territorio e per il 50% saranno assegnati in base alle richieste delle scuole e delle Regioni.

“Massima priorità alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo di studi”, ha dichiarato la ministra. Con questi nuovi docenti si punta a superare il problema del sovraffollamento delle classi. Le famiglie hanno già iniziato ad acquistare i libri scolastici su Amazon, sfruttando sconti e offerte per il nuovo anno scolastico 2020/2021.