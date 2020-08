Aumento Pensioni di Invalidità 2020, previsto nel decreto Agosto: tutte le ultime news

Ci sarà l’atteso aumento delle pensioni di invalidità nel testo del decreto di Agosto, come era stato richiesto dalle associazioni di categoria. La categoria più legata a questa novità sulle pensioni è quella degli invalidi civili totali, come anche i ciechi e sordomuti dall’età di 18 anni. Si abbassa l’età considerata per i ciechi e sordomuti, dai 18 anni invece che dai 60 anni.

L’aumento delle pensioni di invalidità è corposo, con il raddoppio della mensilità, che passerà dal mese di agosto dai 286,81 euro ai 516 euro. Una cifra che sembra soddisfare le associazione in difesa degli invalidi civili, che da tempo chiedevano un aumento dell’assegno.

Diminuisce l’età minima a 18 anni

Una delle novità sulle pensioni di invalidità all’interno della bozza del decreto Agosto, in approvazione questi giorni, è quella della diminuzione dell’età minima a 18 anni invece che dai 60 anni. Avranno diritto all’aumento ed al raddoppio gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti ed i sordomuti a partire dai 18 anni, i quali non dovranno più aspettare i 60 anni.

Già nel 2001 l’età minima era stata abbassata da 70 a 60 anni, mentre ora potrebbe diventare strutturale a 18 anni, un passaggio che risulterebbe fondamentale per chi ha questa problematica di salute e che ora potrebbe ricevere un assegno ben prima dei 60 anni.

I 516 euro mensili spettano a chi ha un reddito annuo entro i 6.713,98 euro, mentre rimane invariato per chi ha un reddito fino ai 16.982,49 euro annui.

ANFFAS: “Chiediamo di più”

Nonostante la soddisfazione per il raddoppio della mensilità, il presidente dell’ANFFAS (Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali) chiede di fare di più al governo: “Questa è una buona notizia per migliaia di persone. Ma ora bisogna mettere mano a tutte le strutture previdenziali per i disabili”.