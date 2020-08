Beirut, sono 137 i morti accertati e 5.000 feriti. Oggi visita ufficiale di Macron

Continuano ad aumentare i morti nel bilancio legato all’esplosione dei giorni scorsi a Beirut, in Libano, con 137 morti accertati e oltre 5.000 feriti. Il governo ha già chiesto l’arresto per tutti i responsabili dello stoccaggio di nitrato di ammonio nel deposito del porto di Beirut. Inizialmente il presidente americano Donald Trump aveva parlato di “terribile attentato”, ma è stato poi smentito dal Pentagono.

Oggi arriva Macron

Oggi ci sarà anche la visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron, per incontrare esponenti politici del Libano, a cui porterà la solidarietà europea. L’arrivo è previsto per le ore 11 italiane, quando in Libano saranno le ore 12. Macron sarà accolto dal presidente del Libano, Michel Aoun, e farà visita al porto, luogo dell’esplosione.