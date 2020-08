Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 6 agosto: superati i 400 nuovi casi giornalieri

I dati di oggi 6 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi ci sono stati dati altalenanti a causa del numero di test non costante, ieri c’è stato un raddoppio dei nuovi positivi, che sono arrivati intorno ai 400 al giorno.

Oggi è stato segnalato un altro focolaio nella provincia di Modena, durante una festa di matrimonio, con le autorità sanitarie che hanno proceduto ad oltre 200 test, i cui esiti sono ancora in elaborazione.

Sono stati pubblicati i verbali del Comitato tecnico-scientifico dall’inizio dell’epidemia, dalla Fondazione Einaudi.

Bollettino Protezione Civile 6 agosto

I dati sul Covid-19: