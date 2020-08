Coronavirus, il 7 marzo il Cts non consigliò il lockdown nazionale: fu decisione di Conte

Dai verbali che sono stati pubblicati dalla Fondazione Einaudi (qui tutti i PDF) emergerebbe che nel resoconto del 7 marzo non ci sarebbe stata l’indicazione al governo di fare dell’Italia “tutta zona rossa”, come Conte si sarebbe apprestato a fare il 9 marzo con un DPCM. A sostegno di quella misura fu “valutato il parere del Cts”, secondo le parole del presidente del Consiglio, che prese però in maniera autonoma una decisione che oggi sembra essere politica e non tecnica.

Il Cts propose misure meno stringenti

Da quanto emerge nel verbale del 7 marzo 2020 (qui il PDF), il Comitato tecnico scientifico propose una serie di misure di contrasto al coronavirus, ma senza prendere in considerazione di fare di tutta la Penisola una “zona rossa”, come poi avvenne. Queste le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: