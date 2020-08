Coronavirus nel mondo, raggiunti i 19 milioni di contagiati

Con l’ultimo aggiornamento dei dati sul coronavirus nel mondo si sono raggiunti i 19 milioni con 711 mila morti. Negli Stati Uniti sono quasi 5 milioni di casi positivi, con 161 mila vittime. Anche in Brasile c’è stato un aumento dei casi, arrivati a 2,8 milioni e quasi 100 mila vittime.

Aumento dei positivi in Sudafrica, con 529 mila casi positivi e 9 mila morti. In Europa la Spagna è il Paese che ha visto un aumento maggiore, con 352 mila positivi ed una diffusione del coronavirus aumentata anche in Italia, come riportato anche dai dati di ieri.