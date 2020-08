Modena, focolaio dopo festa di matrimonio: oltre 200 test effettuati

Un focolaio da coronavirus ha colpito la zona della provincia di Modena, dopo una festa da matrimonio in un ristorante. Questo quanto riportato dall’autorità sanitaria, che ha spiegato come nella città di Pavullo sia avvenuto il contagio, con già sette persone riscontrate positive. Sono stati effetttuati test su tutti gli invitati, oltre 200 persone compresi i loro contatti. Le persone positive potrebbero essere molte di più, con gli esiti dei tamponi che non sono ancora completi.

Questo focolaio si aggiunge a quello di Riccione, in un periodo nel quale i contagi in Emilia-Romagna sono aumentati notevolmente, anche stando ai dati pubblicati in maniera giornaliera dalla Protezione Civile.