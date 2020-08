Scuola, firmato protocollo: evitare classi “pollaio” e helpdesk

Il ministero dell’Istruzione ha firmato il Protocollo con i sindacati per la riapertura delle scuole, prevista per la data del 14 settembre, anche se alcune regioni, come la Calabria, stanno già pensando di rinviare al 24 settembre la partenza dell’anno scolastico. L’obiettivo del governo è quello di produrre delle norme e modalità di ingresso ed uscita per garantire la sicurezza degli studenti: si punta al superamento delle “classi pollaio”. Ci sarà un tetto di studenti per ogni classe, che possa essere di riferimento anche per le famiglie.

“L’accordo contiene le misure di sicurezza per garantire la salute degli studenti e del personale. Ci sono anche molti impegni per il futuro, come il superamento delle classi ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo”, ha scritto la ministra Azzolina su Facebook.

L’anno scolastico 2020/2021 sta per iniziare e le liste dei libri di testo sono state già pubblicate dal Miur e sono consultabili anche sulle piattaforme di vendita come Amazon dove trovare i libri scolastici in tempo per la partenza al 14 settembre delle lezioni.

Ci sarà una nuova funzione, quella dell’help desk, che sarà attivato dal ministero a supporto delle scuole: “Non vogliamo lasciarle sole”, ha dichiarato la ministra. I sindacati hanno definito un momento “storico” la firma del Protocollo, perché si superano le norme del 2008.