Trump: “Vaccino prima della fine del 2020”. Twitter gli blocca l’account

Una disavventura sui social network per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si è ritrovato con l’account Twitter bloccato per fake news. Il presidente aveva postato alcune notizie sul vaccino da coronavirus: “Penso che avremo il vaccino prima della fine del 2020, il distanziamento sociale è importante”, aveva scritto Trump, che aveva sottolineato i “grandissimi successi” degli Stati Uniti in merito al Covid-19.

Inoltre in conferenza Trump avrebbe affermato che il virus starebbe “svanendo”, una tesi non supportata dagli esperti, con gli Stati Uniti che sono uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia da coronavirus, come riferito dagli ultimi dati aggiornati.