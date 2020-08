Classifica settimanale libri più venduti, 7 agosto: Camilleri e Calenda rimangono in testa

Secondo la classifica della settimana elaborata da ibuk.it dei libri più venduti, Andrea Camilleri rimane in testa con il suo “Riccardino”, molto apprezzato dai suoi lettori. In Saggistica domina per la quarta settimana consecutiva il nuovo libro di Carlo Calenda, “I mostri – E come sconfiggerli”. Sul podio rimangono altre buone proposte, alcuni libri molto estivi ed altri più elaborati. La classifica è stata elaborata sulle vendite dei libri dal 27 luglio al 2 agosto.

Riccardino sempre in testa

Da quando è uscito, oramai diverse settimane fa, il libro postumo di Camilleri “Riccardino“, che chiude la saga di Montalbano, è primo nella classifica generale, con record di vendite su tutte le piattaforme.

Dietro Camilleri ci sono delle buone proposte per l’estate, come “Il colibrì” di Sandro Veronesi, vincitore del premio Strega ed in testa alla classifica fino all’uscita del libro di Camilleri, che ne ha un po’ oscurato la popolarità.

New entry sul podio, con “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin che supera il giallo del momento “L’enigma della camera 622” di Joel Dicker.

Calenda domina in Saggistica

Per quanto riguarda la Saggistica, il libro più venduto della settimana è quello di Carlo Calenda, che rimane davanti ad Andrea Scanzi con il suo “I cazzari del virus“. New entry anche qui sul podio, con “Spillover. L’evoluzione delle pandemie” di David Quammen.