Coronavirus nel mondo, aumento dei casi positivi rispetto a ieri

C’è stato un netto aumento dei casi da coronavirus nel mondo rispetto a ieri, quando si erano appena superati i 19 milioni di contagiati. In 24 ore sono quasi 300 mila i nuovi casi accertati. I morti a livello globale sono 717 mila, con 19,3 milioni di casi positivi.

Gli Stati Uniti hanno superato i 5 milioni di casi positivi, mentre il Brasile ha quasi raggiunto i 3 milioni di casi. Sono 2 milioni i casi in India, con 41 mila morti. Aumentano i casi in America Latina e Sudafrica.

In Spagna si sono superati i 350 mila casi positivi, con il numero di morti che è tornato ad aumentare. In Regno Unito sono 308 mila i contagiati e 46 mila vittime. In Italia si sono quasi raggiunti i 250 mila contagiati, come comunicato nel bollettino di ieri.