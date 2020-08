Decreto Agosto, accordo sui licenziamenti. Taglio tasse del 30%

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato la fase finale del testo del decreto Agosto, che dovrà arrivare oggi in Consiglio dei ministri, previsto per le 13. Ci saranno sconti in busta paga fino al 30% per 3,5 milioni di dipendenti.

Accordo sui licenziamenti tra governo e sindacati, dopo giorni di trattative, non si potrà licenziare finché sarà possibile chiedere la cassa integrazione. Tolta la possibilità del ritorno ai licenziamenti per le aziende che non avevano richiesto la cassa integrazione. La proroga del blocco dei licenziamenti era un punto su cui i sindacati avevano fatto battaglia, fino al 15 novembre non si potrà licenziare.

Previsti sgravi fiscali per chi assume al Sud Italia, con un taglio delle tasse per il datore di lavoro. La ministra Azzolina ha annunciato oltre 50 mila assunzioni grazie ai fondi che saranno destinati alla scuola dal decreto.

Saltato il bonus dei ristoranti, di circa il 20% del quale si era fatto accenno nei giorni scorsi. Inizialmente si era parlato di uno sconto per chi pagava con la carta.