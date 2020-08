Pensioni, ultime novità 7 agosto, Quota 100: come verrà sostituita nel 2022? Le ipotesi

Il Governo sta per varare il decreto Agosto, che dovrà dare slancio all’economia con i 25 miliardi di euro di scostamento approvati alla fine di luglio, ma da tempo sta affrontando il tema della riforma delle pensioni, visto che il prossimo anno terminerà Quota 100, alla fine del triennio di sperimentazione. Diversi esponenti del Governo, a partire dal viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, hanno già chiarito che la maggioranza non intende rinnovare Quota 100 alla fine della “sperimentazione”. Questo significa che dal 2022 ci dovrà essere una nuova riforma delle pensioni anticipate, per evitare il ritorno in un anno ai tempi della riforma fornero, diversi da Quota 100 e che causerebbero un “salto” anagrafico di cinque anni.

Quota 100, i miliardi risparmiati

Secondo le ultime stime pubblicate nelle ultime settimane dalla Cgil, la riforma pensioni di Quota 100 alla fine è costata 7 miliardi in meno del previsto, a causa della bassa adesione rispetto alle attese. Ne hanno usufruito centinaia di migliaia di cittadini, poco più di 300 mila, ma ne erano attesi molti di più.

Le alternative a Quota 100 dal 2022

Al momento non ci sono idee chiare da parte del Governo su come andare a sostituire Quota 100 dal 2022. Si è parlato di Quota 41 per tutti, una proposta che mette d’accordo Salvini ed i sindacati, ma che rischia di diventare un costo maggiore di Quota 100 (qui un articolo sui requisiti di Quota 41 per tutti). Con Quota 41 per tutti basterebbe arrivare a 41 anni di contributi per poter andare in pensione anticipata, tre in più di Quota 100, ma senza il requisito anagrafico.

Proroga Opzione Donna

Una delle possibilità è quella di prorogare ulteriormente Opzione Donna, una misura di pensione anticipata che è apprezzata dai cittadini, con anche delle associazioni a favore come il CODS (Comitato Opzione Donna Social) di Orietta Armiliato, che chiedono la resa strutturale delle riforma pensioni o almeno un rinnovo fino al 2023.

Questa misura di pensione anticipata per le donne consente di andare in pensione a 58 anni di età (59 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, con un costo per lo Stato ridotto, visto che è prevista la trasformazione dei contributi da regime retributivo a contributivo, il che comporta anche una penalizzazione dell’assegno mensile. Nonostante le penalizzazioni resta apprezzata e molto utilizzata da chi vuole andare in pensione anticipata.

Ape Social

Un’altra possibilità è quella di utilizzare l’Ape Social per sostituire Quota 100, anche se questa misura di pensione anticipata non è stata molto apprezzata dai cittadini e si rischierebbe di creare un vuoto.