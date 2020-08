Salvini: “Conte ha sequestrato l’Italia”

Attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la questione legata ai verbali pubblicati del Comitato tecnico-scientifico nella giornata di ieri. Secondo i verbali la decisione di inserire tutta Italia come zona rossa era stata del governo e non del Cts, che aveva consigliato una chiusura a zone. Per questo Salvini ha criticato aspramente il premier ed il lockdown totale.

“Il Governo Conte sarà licenziato dagli italiani, che decideranno. La metà dei parlamentari voterebbe anche Pippo, Pluto e Paperino pur di rimanere in Parlamento. La Lega non tenderà trappole”, ha dichiarato Salvini.

Poi il leader del Carroccio ha parlato del suo processo Open Arms: “Ho dimostrato che i porti si possono chiudere, anche se mi costerà qualche processo. Andrò in Tribunale a testa alta. Il 3 ottobre pensatemi, sarò in tribunale a Catania per rispondere di un reato, che per me è un diritto ed un dovere, cioè difendere il mio Paese”.